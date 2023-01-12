Фото: МАГАТЭ разместит своих инспекторов на всех украинских АЭС (Getty Images)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.