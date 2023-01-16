МАГАТЭ создала постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гендиректора организации Рафаэля Гросси в Twitter.
"Флаг МАГАТЭ теперь развевается на Южно-Украинской атомной электростанцией. Мы остаемся здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта", - заявил он.
Гросси подчеркнул, что вскоре МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех украинских АЭС.
IAEA flag is now flying at #Ukraine’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС.
Кроме того, недавно Гросси заявил, что договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов, становится все сложнее.
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