МАГАТЭ создала постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гендиректора организации Рафаэля Гросси в Twitter .

"Флаг МАГАТЭ теперь развевается на Южно-Украинской атомной электростанцией. Мы остаемся здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта", - заявил он.

Гросси подчеркнул, что вскоре МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех украинских АЭС.

IAEA flag is now flying at #Ukraine’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС.

Кроме того, недавно Гросси заявил, что договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов, становится все сложнее.

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