В МАГАТЭ рассказали о состоянии турецкой АЭС после землетрясения

Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" не получила никаких повреждений, или другого негативного влияния в результате землетрясений, произошедших в стране в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

"Как сообщило МАГАТЭ Агентство по ядерному регулированию Турции, по состоянию на данный момент землетрясения не повлияли на ядерную и физическую безопасность; пока нет никаких проблем, связанных с радиологической безопасностью и защищенностью радиоактивных источников, как и не испытала никакого влияния строящаяся в стране атомная электростанция", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эксперты МАГАТЭ находятся на контакте с турецким правительством с целью координации немедленной помощи и технической поддержки для проведения радиологических исследований и оценки целостности зданий и сооружений.