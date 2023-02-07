ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У МАГАТЕ розповіли про стан турецької АЕС після землетрусу

Новость на русском →
Вівторок 07 лютого 2023 03:40
У МАГАТЕ розповіли про стан турецької АЕС після землетрусу Фото: у МАГАТЕ розповіли про стан турецької АЕС після землетрусу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

АЕС "Аккую", що будується в Туреччині, не отримала жодних пошкоджень, або іншого негативного впливу внаслідок землетрусів, що сталися в країні в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

"Як повідомило МАГАТЕ Агентство з ядерного регулювання Туреччини, станом на даний момент землетруси не вплинули на ядерну і фізичну безпеку; поки немає жодних проблем, пов'язаних з радіологічною безпекою і захищеністю радіоактивних джерел, як і не зазнала жодного впливу атомна електростанція, що будується в країні" , - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що експерти МАГАТЕ перебувають на контакті з турецьким урядом з метою координації негайної допомоги та технічної підтримки для проведення радіологічних досліджень та оцінки цілісності будівель та споруд.

Нагадаємо, вчора вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку із загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу. За даними рятувальників, кількість загиблих у Туреччині зросла до 2316 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ АЕС Турция
NEWS
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії