ua en ru
Вт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МАГАТЭ провело ротацию своих представителей на Запорожской АЭС

Украина, Вторник 03 октября 2023 21:45
UA EN RU
МАГАТЭ провело ротацию своих представителей на Запорожской АЭС Фото: Рафаэль Гросси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Международное агентство по атомной энергии сегодня, 3 октября, провело ротацию своих представителей на оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"После сегодняшней ротации на ЗАЭС и через год после МАГАТЭ продолжает важную работу по обеспечению безопасности и защищенности объекта. Сейчас мы выполняем наши миссии независимо и с полной отдачей", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил все страны, которые делают взносы на деятельность агентства.

Фото: Ротация (twitter.com/rafaelmgrossi)

"Особая благодарность Японии за поддержку в приобретении этих бронированных автомобилей. Эти автомобили не только необходимы для транспортировки во время наших ротаций на ЗАЭС, но и важны для обеспечения безопасности персонала МАГАТЭ", - добавил Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Интервенты не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Напомним, недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Был риск остановки работы одного из энергоблоков. Кроме того, украинские официальные лица не раз сообщали о рисках теракта на станции.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ может создать условия, которые повлекут за собой ядерный инцидент после деоккупации Запорожской АЭС украинскими защитниками.

Также Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной электростанции под полный контроль Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Япония МАГАТЭ Запорожская область
NEWS
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского