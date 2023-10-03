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МАГАТЕ провело ротацію своїх представників на Запорізькій АЕС

Україна, Вівторок 03 жовтня 2023 21:45
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МАГАТЕ провело ротацію своїх представників на Запорізькій АЕС Фото: Рафаель Гроссі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародне агентство з атомної енергії сьогодні, 3 жовтня, провело ротацію своїх представників на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Після сьогоднішньої ротації на ЗАЕС і через рік після МАГАТЕ продовжує важливу роботу із забезпечення безпеки та захищеності об'єкта. Наразі ми виконуємо наші місії незалежно та з повною віддачею", - йдеться у повідомленні.

Він подякував усім країнам, які роблять внески на діяльність агентства.

Фото: Ротація (twitter.com/rafaelmgrossi)

"Особлива подяка Японії за підтримку в придбанні цих броньованих автомобілів. Ці автомобілі не тільки необхідні для транспортування під час наших ротацій на ЗАЕС, а й важливі для забезпечення безпеки персоналу МАГАТЕ", - додав Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нагадаємо, нещодавно на ЗАЕС сталася чергова аварія. Існував ризик зупинення роботи одного з енергоблоків. Крім того, українські офіційні особи неодноразово повідомляли про ризики теракту на станції.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ може створити умови, які спричинять ядерний інцидент після деокупації Запорізької АЕС українськими захисниками.

Також Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під повний контроль України.

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Запорізька АЕС Японія МАГАТЭ Запорожская область
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