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На ЗАЭС произошла очередная авария, существует риск остановки работы энергоблока, - "АТЕШ"

Четверг 21 сентября 2023 17:37
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На ЗАЭС произошла очередная авария, существует риск остановки работы энергоблока, - "АТЕШ" Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированной Запорожской АЭС произошла очередная авария. Есть риск остановки работы одного из энергоблоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военно-партизанское движение "АТЭШ".

Ссылаясь на собственного агента с ЗАЭС, партизаны заявили, что на станции произошла очередная авария, которую российские террористы пытаются скрыть. Впрочем, о ней уже стало известно всем работникам.

Отмечается, что российские некомпетентные работники сломали некоторые комплекты, в связи с чем существует риск прекращения работы одного из энергоблоков.

"Аварии на станции стали бытовым явлением, с тех пор как ее оккупировали россияне. В том, что оккупанты попытаются обвинить в произошедшем Киев - нет сомнений. Но наши агенты будут добывать правдивую информацию, которой мы обязательно поделимся", - добавляет движение.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими террористами с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Враг не только нарушает режим эксплуатации станции, но и использует ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

Недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура до второго. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

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