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МАГАТЭ провело инспекцию на Южноукраинской АЭС

Фото: на Южноукраинской АЭС провело инспекцию МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Специалисты МАГАТЭ провели инспекцию на Южноукраинской атомной электростанции. Проверка была проведена в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.

Проверка прошла с 8 по 9 мая. Инспекцию проводили специалисты Международного агентства по атомной энергии и инспектор Госатомрегулирования.

"Цель инспекций - проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов. Инспекция прошла без замечаний", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в середине апреля МАГАТЭ провело подобные проверки на Ровенской и Хмельницкой АЭС. Замечаний от инспекторов не последовало.

Также в конце апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС. После поездки он заявил, что ЗАЭС больше не может быть защищена, поскольку вблизи станции стало больше военных.

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