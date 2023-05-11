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МАГАТЕ провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС

Фото: на Південноукраїнській АЕС провело інспекцію МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Фахівці МАГАТЕ провели інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції. Перевірку провели у рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.

Перевірка пройшла з 8 до 9 травня. Інспекцію проводили фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії та інспектор Держатомрегулювання.

"Мета інспекцій - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Інспекція пройшла без зауважень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у середині квітня МАГАТЕ провело подібні перевірки на Рівненській та Хмельницькій АЕС. Зауважень від інспекторів не було.

Також наприкінці квітня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку АЕС. Після поїздки він заявив, що ЗАЕС більше не може бути захищена, оскільки поблизу станції побільшало військових.

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