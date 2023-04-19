ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На двух украинских АЭС провели необъявленные инспекции: какие результаты

Новина українською →
Среда 19 апреля 2023 11:46
На двух украинских АЭС провели необъявленные инспекции: какие результаты Фото: на двух украинских АЭС провели необъявленные инспекции (wikimedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное агентство по атомной энергии провело неанонсированные инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС 18 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования.

Инспекции проводились в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Проверки проводились инспекторами Агентства с участием инспекторов Госатомрегулирования.

Инспекции проводились с целью проверки отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.

Напомним, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, предусматривающую сужение зоны безопасности вокруг станции.

Также Гросси отметил, что Запорожскую АЭС невозможно защитить, поскольку возле станции увеличилось количество войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ АЭС Ривненская АЭС Хмельницкая АЭС
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
"Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина