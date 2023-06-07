Прорыв дамбы Каховской ГЭС представляет опасность для Запорожской АЭС, - Гросси

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Гросси подчеркнул, что существует риск, что объект может остаться без необходимого количества воды для охлаждения шести реакторов, которая подается с Каховского водохранилища и прудов.

Он пояснил, что "в худшем случае без охлаждения есть риск расплавления ядерного оружия с трагическими экологическими последствиями".

"Безусловно, существует опасность, возможно, через несколько недель или месяц, но нужно что-то делать. Мы не хотим создавать панику, но это серьезная ситуация, потому что обычно вам нужно гарантированное количество воды, которая циркулирует в этих реакторах. Если вы начнете терять эту способность, у вас возникнет проблема. Проблема может отсрочиться на несколько дней или недель, но проблема будет", - отметил глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, он намерен посетить станцию на следующей неделе, чтобы оценить ситуацию, добавив, что поведение реки в ближайшие несколько дней определит общее влияние на Запорожскую АЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины затопило часть населенных пунктов Херсонской области.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.

Подрыв Каховской ГЭС может повлиять на ЗАЭС

По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована.

Он также подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС и нахождение российских террористических войск на станции создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.