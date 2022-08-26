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МАГАТЕ отримало гарантії безпеки від Росії та України, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

МАГАТЕ та Франція отримали отримали гарантії безпеки від Росії та України для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Франції Еммануеля Макрона в коментарі журналістам під час візиту в Алжир.

"Ми вчора зустрічалися з гендиректором МАГАТЕ, також днями я говорив з президентами Зеленським і Путіним. Ми отримали гарантії безпеки від української та російської сторони", - сказав Макрон.

Він зазначив, що тепер на Запорізькій АЕС може бути розгорнута незалежна місія МАГАТЕ, яка буде захищена.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ заявило, що направить на захоплену російськими солдатами Запорізьку АЕС місію.

Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. У той же час радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що окупанти вже створюють перешкоди для відвідування станції.

Як відомо, вчора вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.

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МАГАТЭЗапорожская АЭС