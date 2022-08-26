МАГАТЕ отримало гарантії безпеки від Росії та України, - Макрон

МАГАТЕ та Франція отримали отримали гарантії безпеки від Росії та України для місії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Франції Еммануеля Макрона в коментарі журналістам під час візиту в Алжир.

"Ми вчора зустрічалися з гендиректором МАГАТЕ, також днями я говорив з президентами Зеленським і Путіним. Ми отримали гарантії безпеки від української та російської сторони", - сказав Макрон. Він зазначив, що тепер на Запорізькій АЕС може бути розгорнута незалежна місія МАГАТЕ, яка буде захищена.