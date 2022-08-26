МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины, - Макрон

МАГАТЭ и Франция получили получили гарантии безопасности от России и Украины для миссии на Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона в комментарии журналистам во время визита в Алжир.

"Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны", - сказал Макрон. Он отметил, что теперь на Запорожской АЭС может быть развернута независимая миссия МАГАТЭ, которая будет защищена.