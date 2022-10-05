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На Запорожской АЭС планируют перезапустить один из шести остановленных реакторов

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Среда 05 октября 2022 19:45
На Запорожской АЭС планируют перезапустить один из шести остановленных реакторов Фото: на Запорожской АЭС планируют перезапустить один из шести остановленных реакторов (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

На Запорожской атомной станции планируется перезапустить один из шести реакторов. Все они находятся в режиме холодной остановки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

"Сегодня эксперты МАГАТЭ на месте узнали, что ЗАЭС планирует перезапустить один из шести своих реакторов, которые сейчас все находятся в режиме холодной остановки", - говорится в отчете.

При этом руководство украинского оперативного персонала проинформировало присутствующих на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ, что ведется подготовка к запуску 5-го блока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд АЭС.

Отмечается, что требуется некоторое время для завершения всех подготовительных работ, в том числе касающихся необходимых систем и оборудования, прежде чем работа реактора может быть возобновлена.

Напомним, 11 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети.

После остановки станция питалась от энергосистемы Украины через внешнюю линию.

Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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