МАГАТЭ: после российского массированного удара 3 АЭС в Украине снизили производство энергии

После ночной массированной комбинированной атаки российских захватчиков по Украине 28 ноября три атомные электростанции (АЭС) Украины утром сократили производство электроэнергии. Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Агентства.

В МАГАТЭ отметили, что данная ситуация после новых российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины еще больше поставила под угрозу ядерную безопасность на фоне войны.

По словам Гросси, второй раз менее чем через две недели Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень мощности "как превентивный шаг" во время российской массированной атаки с использованием ракет и дронов.

В то же время на трех объектах звучала сигнализация о воздушной атаке, рассказал он.

Кроме того, добавил Гросси, две команды МАГАТЭ в Украине были вынуждены искать укрытия во время воздушного нападения.

Снижение мощности на реакторах и риск ядерной безопасности

Отмечается, что всего на действующих АЭС в Украине девять реакторов, и все они снизили мощность.

Также был отключен от сети один реактор Ровенской АЭС. Между тем атомные электростанции продолжали получать внешнюю электроэнергию, даже несмотря на то, что площадка на Хмельницкой АЭС "потеряла подключение к двум своим линиям электропередач".

"Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию в районах с большими ядерными энергетическими объектами и другими объектами, от которых они зависят", - подчеркнул Гросси.

Влияние российских атак на подстанции

На фоне российской массированной атаки 28 ноября сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало. Между тем, украинская сторона проинформировала МАГАТЭ, что удары снова повлияли на электрические подстанции, которые АЭС используют как для передачи, так и для получения электроэнергии за пределами площадки.

Эти подстанции, определенные МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, были повреждены во время предыдущих атак, в частности, в августе, отметили в Агентстве

Команды МАГАТЭ посетили 7 подстанций, расположенных за пределами АЭС по всей Украине, в сентябре и октябре, чтобы оценить ситуацию после российских ударов в августе. Тогда были обнаружены "большие повреждения".

Как рассказал на прошлой неделе Гросси, представители МАГАТЭ тогда пришли к выводу, что способность сети обеспечить надежное электроснабжение Украины за пределами площадки АЭС "была значительно сокращена".

"МАГАТЭ будет продолжать оценивать степень повреждения объектов и линий электропередач, которые важны для ядерной безопасности. МАГАТЭ будет продолжать делать все от него зависящее, чтобы уменьшить риск ядерного инцидента во время этой трагической войны", - заявил гендиректор Агентства 28 ноября.

"Хрупкость электросети"

АЭС требуют надежного подключения к сети как для распределения производимой ими электроэнергии, так и для получения внешней энергии для охлаждения реактора.

В МАГАТЭ обращают внимание, что увеличивающаяся "хрупкость электросети" была одной из главных проблем ядерной безопасности на протяжении всего вооруженного конфликта.

"Генеральный директор неоднократно отмечал важность соблюдения семи незаменимых основ ядерной безопасности, одна из которых утверждает, что для всех ядерных объектов должно быть безопасное электроснабжение за пределами площадки от сети", - добавляют в МАГАТЭ.

Массированный удар РФ по Украине 28 ноября

Напомним, российские захватчики ночью и под утро 28 ноября запустили по Украине во время комбинированной атаки всего 188 ракет и ударных беспилотников. Целью вражеских обстрелов стали энергетические объекты Украины.

Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, благодаря работе ПВО удалось сбить 76 крылатых ракет и 35 ударных дронов.

После российской массированной атаки в ряде областей Украины начались проблемы с электроснабжением. Подробно о последствиях вражеского обстрела - читайте в нашем отдельном материале.

Добавим, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что оккупанты с помощью массированного обстрела пытались отрезать атомные электростанции от энергосистемы Украины. По его словам, это врагу удалось лишь частично.