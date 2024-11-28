Выполнили только частично. Эксперт назвал цель сегодняшней атаки россиян

Российские оккупанты при помощи массированного обстрела пытались отрезать атомные электростанции от энергосистемы Украины. Это им удалось только частично.

Он подчеркнул, что пока что сложно оценить повреждения в результате сегодняшнего удара. При этом можно констатировать, что повреждения являются "достаточно сложными".

"Главная идея террористического акта сегодняшнего со стороны РФ было отрезать атомные станции Украины, это основной энергетический ресурс, дающий до 60% электрической энергии в систему. И отрезать этот ресурс хотели бы от объединенной энергосистемы Украины. Мы видим, что частично удалось, но частично. В принципе, система под контролем", - подчеркнул Омельченко.

По его словам, россияне сейчас пытаются как можно быстрее полностью разрушить украинскую энергетическую систему, поскольку подходят к окончанию "правила игры", которые сформировались между текущей администрацией президента США и Кремлем.

"Эти правила были крайне невыгодны для Украины. И какие будут правила при новой администрации, неизвестно. Поэтому Россия очень спешит воспользоваться этим окном возможностей, а оно очень быстро закрывается", - добавил он.