Разведка США считает, что Иран был в трех годах от создания ядерного оружия, - CNN
Американская разведка считает, что Иран не занимался активной разработкой ядерного оружия и был по меньшей мере в трех годах от возможности его создать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Оценки американской разведки пришли к выводу, что Иран не только активно не стремился получить ядерное оружие, но и находился в трех годах от возможности изготовить и доставить его к выбранной цели", - пишет издание.
Как отмечает CNN, несмотря на то, что Израиль нанес серьезный ущерб объекту в Натанзе, второй ключевой объект по обогащению урана в Фордоу остался почти неповрежденным. Эксперты указывают, что уничтожить его Израиль не может без участия США и использования специального вооружения.
Американские чиновники считают, что удары могли лишь временно задержать развитие ядерной программы Ирана - на несколько месяцев.
При этом остается опасение, что такая атака может, наоборот, подтолкнуть Иран к тому, чего он раньше не делал - непосредственной разработке ядерного оружия.
На прошлой неделе МАГАТЭ предупредило, что Иран уже имеет достаточно обогащенного урана, чтобы потенциально изготовить до девяти ядерных бомб. Но эксперты отмечают: речь идет не только о создании взрывного устройства, но и о налаживании системы доставки - процесс, который может длиться годами.
Атака Израиля на Иран
На прошлой неделе Израиль начал наносить авиаудар по Ирану. Одними из приоритетных целей стали ядерные объекты.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.
С тех пор страны уже несколько раз обменивались ударами.
Глава МАГАТЭ после израильской атаки сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.
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