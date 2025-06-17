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Разведка США считает, что Иран был в трех годах от создания ядерного оружия, - CNN

Вторник 17 июня 2025 14:43
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Разведка США считает, что Иран был в трех годах от создания ядерного оружия, - CNN Фото: в разведке США считают, что Иран был в трех годах от создания "ядерки" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Американская разведка считает, что Иран не занимался активной разработкой ядерного оружия и был по меньшей мере в трех годах от возможности его создать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Оценки американской разведки пришли к выводу, что Иран не только активно не стремился получить ядерное оружие, но и находился в трех годах от возможности изготовить и доставить его к выбранной цели", - пишет издание.

Как отмечает CNN, несмотря на то, что Израиль нанес серьезный ущерб объекту в Натанзе, второй ключевой объект по обогащению урана в Фордоу остался почти неповрежденным. Эксперты указывают, что уничтожить его Израиль не может без участия США и использования специального вооружения.

Американские чиновники считают, что удары могли лишь временно задержать развитие ядерной программы Ирана - на несколько месяцев.

При этом остается опасение, что такая атака может, наоборот, подтолкнуть Иран к тому, чего он раньше не делал - непосредственной разработке ядерного оружия.

На прошлой неделе МАГАТЭ предупредило, что Иран уже имеет достаточно обогащенного урана, чтобы потенциально изготовить до девяти ядерных бомб. Но эксперты отмечают: речь идет не только о создании взрывного устройства, но и о налаживании системы доставки - процесс, который может длиться годами.

Атака Израиля на Иран

На прошлой неделе Израиль начал наносить авиаудар по Ирану. Одними из приоритетных целей стали ядерные объекты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.

С тех пор страны уже несколько раз обменивались ударами.

Глава МАГАТЭ после израильской атаки сообщил, что была уничтожена наземная часть завода по обогащению урана в Натанзе.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Ядерное оружие
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