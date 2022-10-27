МАГАТЕ перевірить два ядерних об'єкти в Україні, - Гроссі
Інспектори Міжнародного агенства з атомної енергії цього тижня проведуть перевірки двох ядерних об'єктів на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МАГАТЕ.
Місія прибуде у відповідь на запит українського уряду, який було подано після того, як Росія зробила фейкові заяви про розробки Києвом "брудної бомби".
"Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб", - зазначили в організації.
Гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі вказав, що інспектори проведуть незалежну перевірку в двох місцях, аби запевнити, що там немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності.
"Як тільки наші перевірки будуть завершені, ми оцінимо результати та поінформуємо про висновки відповідно до стандартної практики гарантій. Однак, знаючи інтерес і терміновість цього питання, МАГАТЕ також надасть висновки Раді керуючих, а одразу після цього - громадськості", - підкреслив посадовець.
До слова, Гроссі представить Раді безпеки ООН оновлену інформацію з цього питання на закритому засіданні 27 жовтня.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяву РФ про нібито розробку "брудної бомби".
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