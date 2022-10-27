ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МАГАТЕ перевірить два ядерних об'єкти в Україні, - Гроссі

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 23:40
МАГАТЕ перевірить два ядерних об'єкти в Україні, - Гроссі Фото: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Інспектори Міжнародного агенства з атомної енергії цього тижня проведуть перевірки двох ядерних об'єктів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МАГАТЕ.

Місія прибуде у відповідь на запит українського уряду, який було подано після того, як Росія зробила фейкові заяви про розробки Києвом "брудної бомби".

"Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб", - зазначили в організації.

Гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі вказав, що інспектори проведуть незалежну перевірку в двох місцях, аби запевнити, що там немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності.

"Як тільки наші перевірки будуть завершені, ми оцінимо результати та поінформуємо про висновки відповідно до стандартної практики гарантій. Однак, знаючи інтерес і терміновість цього питання, МАГАТЕ також надасть висновки Раді керуючих, а одразу після цього - громадськості", - підкреслив посадовець.

До слова, Гроссі представить Раді безпеки ООН оновлену інформацію з цього питання на закритому засіданні 27 жовтня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяву РФ про нібито розробку "брудної бомби".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЭ Війна Росії проти України
NEWS
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів