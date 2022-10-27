Путин лично дал указание Шойгу разгонять вброс о "грязной бомбе"
Президент России Владимир Путин заявил, что лично дал указание главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу позвонить западным коллегам с информацией о якобы создании Украиной "грязной бомбы".
Об этом он заявил во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай", передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
Путин заявил, что якобы Украина хочет создать ядерный инцидент, чтобы возложить ответственность за него на Россию и "раздуть" новый виток борьбы против нее.
"Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб, готовящих инцидент с "грязной бомбой", мы даже знаем, где примерно это делается. Сказать, что Россия нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать, нет смысла. Ни военного, ни политического", – заявил диктатор.
Затем он признался, что лично дал указание Шойгу обзвонить своих западных коллег и озвучить им информацию о "грязной бомбе". Также Путин сказал, что Украина якобы хочет "заместить следы" создания этого оружия до приезда инспекции от МАГАТЭ.
"Вот говорят, что МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы за. И как можно скорее это сделать и как можно шире. Потому что мы знаем, что киевские власти сейчас делают все, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим" , - сказал Путин.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел несколько телефонных разговоров со своими коллегами из стран НАТО, в ходе которых он обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой".
Но, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украине удалось "на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом разработки "бомбы" украинскими военными, поскольку другие страны не верят заявлениям Кремля.