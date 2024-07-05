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Должны усилится вдвое за лето. Зеленский ожидает результаты по ПВО на саммите НАТО

Киев, Пятница 05 июля 2024 19:29
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Должны усилится вдвое за лето. Зеленский ожидает результаты по ПВО на саммите НАТО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине нужно вдвое усилить противовоздушную оборону за лето. В частности, соответствующая помощь от партнеров ожидается на саммите НАТО 9-11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.

Он рассказал, что первый пункт, над которым сейчас работают власти, - это усиление противовоздушной обороны. Уже есть сильные результаты, поскольку сегодня, 5 июля, заработала третья система противовоздушной обороны Patriot от Германии.

"Я благодарю немецких партнеров. Не будем обсуждать, где будет работать эта система и как, но это очень важно", - отметил президент.

По словам Зеленского, он ставил задачу украинским чиновникам за лето усилить противовоздушную оборону в два раза. В первую очередь это касается систем Patriot, Hawk, Iris-T и других. И уже сейчас есть первый результат.

"Я также надеюсь, что саммит НАТО даст мощные результаты. И как мы обещали, должны усилить ПВО в два раза в течение лета", - добавил Зеленский.

Саммит НАТО и ПВО

Напомним, в Вашингтоне 9-11 июля пройдет юбилейный саммит НАТО. Лидеры планируют обсудить вопрос войны в Украине и помощи для защиты от российской агрессии.

В частности, как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, перед саммитом НАТО могут быть новости насчет усиления украинской противовоздушной обороны.

При этом издание Reuters со ссылкой на источник в Госдепе США писало, что "хорошие новости" насчет ПВО для Украины могут быть озвучены в ходе саммита Альянса.

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