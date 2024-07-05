Маємо посилитися вдвічі за літо. Зеленський очікує результати щодо ППО на саміті НАТО

Україні треба удвічі посилити протиповітряну оборону за літо. Зокрема, відповідна допомога від партнерів очікується на саміті НАТО 9-11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він розповів, що перший пункт, над яким зараз працює влада, - це посилення протиповітряної оборони. Вже є сильні результати, оскільки сьогодні, 5 липня, запрацювала третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

"Я дякую німецьким партнерам. Не будемо обговорювати, де працюватиме ця система і як, але це дуже важливо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він ставив завдання українським чиновникам за літо посилити протиповітряну оборону вдвічі. Насамперед це стосується систем Patriot, Hawk, Iris-T та інших. І вже зараз є перший результат.

"Я також сподіваюся, що саміт НАТО дасть потужні результати. І як ми обіцяли, маємо посилити ППО у два рази протягом літа", - додав Зеленський.