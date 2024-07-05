ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маємо посилитися вдвічі за літо. Зеленський очікує результати щодо ППО на саміті НАТО

Київ, П'ятниця 05 липня 2024 19:29
UA EN RU
Маємо посилитися вдвічі за літо. Зеленський очікує результати щодо ППО на саміті НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні треба удвічі посилити протиповітряну оборону за літо. Зокрема, відповідна допомога від партнерів очікується на саміті НАТО 9-11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він розповів, що перший пункт, над яким зараз працює влада, - це посилення протиповітряної оборони. Вже є сильні результати, оскільки сьогодні, 5 липня, запрацювала третя система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.

"Я дякую німецьким партнерам. Не будемо обговорювати, де працюватиме ця система і як, але це дуже важливо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він ставив завдання українським чиновникам за літо посилити протиповітряну оборону вдвічі. Насамперед це стосується систем Patriot, Hawk, Iris-T та інших. І вже зараз є перший результат.

"Я також сподіваюся, що саміт НАТО дасть потужні результати. І як ми обіцяли, маємо посилити ППО у два рази протягом літа", - додав Зеленський.

Саміт НАТО та ППО

Нагадаємо, у Вашингтоні 9-11 липня відбудеться ювілейний саміт НАТО. Лідери планують обговорити питання війни в Україні та допомоги для захисту від російської агресії.

Зокрема, як розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, перед самітом НАТО можуть бути новини щодо посилення української протиповітряної оборони.

При цьому видання Reuters із посиланням на джерело в Держдепі США писало, що "хороші новини" щодо ППО для України можуть бути озвучені під час саміту Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція