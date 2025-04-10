Зеленский анонсировал сильные санкции против "теневого флота" и пропагандистов РФ
Украина подготовит сильный пакет санкций против российского "теневого флота" и пропагандистов. Необходимость ограничений обосновали спецслужбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Я поручил также подготовить наши, украинские, санкционные пакеты - есть соответствующее обоснование спецслужб, это сильные пакеты", - отметил президент.
По его словам, санкции будут нацелены на:
- "теневой флот" России, который Москва использует для финансирования войны;
- пропагандистов войны, которые пытаются ослабить защиту Украины и помогать России;
- некоторых функционеров, фамилии которых известны "всем украинцам".
Зеленский уточнил, что продолжается подготовка указов о санкциях.
Также он добавил, что в Украине работают над синхронизацией санкционных пакетов с решениями партнеров в Евросоюзе и других "сильных юрисдикциях мира".
США также могут усилить санкции
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что он "зол" на российского диктатора Владимира Путина и может усилить санкции против России.
По словам американского лидера, рассматривается возможность введения вторичных пошлин на российскую нефть.
При этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог, комментируя возможность усиления санкций, допускал, что можно "заняться" замороженными активами России.
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