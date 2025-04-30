Имеем хорошие результаты: Зеленский рассказал о санкционном давлении на РФ
Санкции Украины и государств Запада против России ударили по оборонно-промышленному комплексу страны-агрессора, в частности привели к закрытию ряда производств, работавших на "оборонку"
Как передает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем обращении.
Глава государства рассказал, что 29 апреля было обсуждение подготовки нового решения Совета национальной безопасности и обороны.
"Важно и в дальнейшем давить на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции", - отметил Зеленский.
По словам президента, украинские санкции "стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже имеем хорошие результаты".
"В частности, в закрытых российских производствах, которые работали на их "оборонку"",- пояснил президент.
Также глава государства рассказал о подготовке к разговору с Соединенными Штатами Америки относительно "новых санкционных шагов".
"Выбираем именно такие болевые точки России, которые больше всего будут побуждать Москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать", - сказал Зеленский.
Президент также высказался об идее российского диктатора Владимира Путина о трехдневном "перемирии" в период с 8 по 10 мая, вместо того, чтобы одобрить 30-дневное полное прекращение огня на земле, в воздухе и на море, как предлагал Вашингтон и на что ранее дала согласие Украина.
"Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 18 апреля украинский президент Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО, которые ввели против 20 российских певцов, спортсменов и актеров. Перед тем глава государства ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции против Сергея Арбузова и Андрея Клюева.
Также сообщалось, что 11 апреля президент Зеленский ввел новые санкции против лиц, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля. В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".
А перед тем президент также анонсировал, что Украина подготовит сильный пакет санкций против российского "теневого флота" и пропагандистов.
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