Должны доказать Европе, что мы экономические партнеры, а не конкуренты, - "Метинвест"

В частности, он сообщил о том, как строилась работа с международными партнерами и с какими сложностями запускался университет "Метинвест Политехника".

Образование и подготовка кадров

Начало полномасштабного вторжения в 2022 году и обстрелы Мариуполя застали компанию в момент активного строительства ультрасовременного университетского кампуса в городе, говорит Давыденко.

Встал вопрос: удастся ли сохранить университет как проект? Впрочем, команда "Метинвеста" смогла практически мгновенно перейти к новому формату - перевести обучение в онлайн, удержать интерес абитуриентов и построить образовательный процесс с нуля в условиях хаоса и эвакуаций.

"Мы должны были "переобуться в воздухе", чтобы сделать обучение вообще возможным в новом удаленном формате", - вспоминает он.

Сегодня "Метинвест Политехника" уже выпустила первых магистров и провела четвертый набор бакалавров. ВУЗ внедряет дуальное обучение, совмещая онлайн-лекции с практикой на предприятиях Группы.

За пять лет в вуз поступили более тысячи студентов, и сегодня он стал одним из самых амбициозных частных образовательных проектов в Украине. Инвестиции его создания превысили уже 500 млн грн - решение, которое компания не поставила на паузу даже после потери мощностей в Мариуполе и Авдеевке.

Устойчивость бизнеса

Давыденко также отметил, что устойчивость бизнеса "Метинвеста" стала сигналом для международной аудитории: компания продолжила работу даже после разрушения ключевых активов и сохранила все обязательства перед клиентами.

В 2022-2023 годах, когда Черное море было закрыто, а европейские партнеры ждали продукции, компания сделала ставку на честную коммуникацию: заранее предупреждала клиентов о рисках, объясняла задержки и выполняла обещанное. Именно такое поведение, по словам Давиденко, формирует "стальную репутацию" - когда на бренд можно полагаться даже в форс-мажорных условиях.

Такая работа стала примером того, что украинский бизнес способен держать страну в самые трудные моменты, поддерживать ВСУ и в то же время инвестировать в будущее - молодежь, образование, новые подходы к обучению и новые стандарты доверия в партнерстве с миром, подчеркнул представитель "Метинвеста".

"Этим примером мы хотим показать, что Украина является частью Европы. На фронте она защищает европейские ценности и в то же время является экономическим партнером, а не конкурентом", - резюмировал Давиденко.