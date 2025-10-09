"Метинвест" Ахметова вложил 90 млн долларов в развитие промышленности всего за полгода
Группа "Метинвест" вошла в топ-10 крупнейших и самых успешных компаний-инвесторов Украины. Этим рейтингом были отмечены компании, чьи инвестиции создают ощутимый эффект не только для акционеров, но и для государства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на dsnews.ua.
Общий объем капитальных инвестиций в Украине в прошлом году вырос на 35% и составил более 534 млрд грн. Только за первое полугодие 2025 года украинские компании инвестировали 280 млрд грн - почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Почти четверть этих вложений приходится именно на промышленность.
Несмотря на полномасштабную войну и потерю ключевых активов в Мариуполе, "Метинвест" остается одним из крупнейших частных инвесторов в Украине. В 2024 году компания направила 251 млн долларов в капитальные инвестиции, причем 90% этих средств остались в Украине. Они были вложены в производство, ремонт и модернизацию оборудования, поддержку технологических процессов, развитие энергетических решений и повышение безопасности труда.
В 2025 году "Метинвест" не сбавляет темпов инвестирования: за первое полугодие компания вложила 90 млн долларов, а до конца года планирует инвестировать 293 млн долларов. Основная часть средств направлена на поддержание стабильной работы горно-обогатительных комбинатов и металлургических предприятий, а также на укрепление энергетической безопасности.
В частности, в 2025 году компания провела масштабные капремонты на "Каметстали": общий объем инвестиций в предприятие достиг почти 29 млн долларов. На "Запорожстали" в модернизацию вложено более 6 млн долларов, на Северном горно-обогатительном комбинате - около 19 млн долларов, а на Центральном ГОКе - 3 млн долларов.
Существенные инвестиции направляются также на повышение энергетической независимости. В 2022-2024 годах "Метинвест" приобрел более двух сотен дизельных генераторов общей мощностью 23 МВт, а также модернизировал собственные паровые генерации мощностью 89 МВт. На "Каметстали" запущен пилотный проект по использованию газовой генерации, а в планах - новые газопоршневые установки и проекты по строительству солнечных электростанций.
Также "Метинвест" активно инвестирует и в человеческий капитал. Группа основала первый частный технический университет в Украине - "Метинвест Политехника". С 2022 года в развитие образования вложено около 570 млн грн, из которых 513 млн грн направлено на создание современной материальной базы университета.
Параллельно развиваются технологии искусственного интеллекта: ИТ-компания Metinvest Digital создает решения для оптимизации производства и контроля качества. Например, система ForgeCheck выявляет дефекты металла на ранних этапах, а платформа SPAIS помогает предотвращать нарушения техники безопасности на производстве.
Инвестиционная политика "Метинвеста"
Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций.
В частности, недавно сообщалось, что металлургический комбинат "Запорожсталь" (Запорожье), который входит в Группу Метинвест Рината Ахметова, получит 135 млн грн инвестиций на капремонт трех групп нагревательных колодцев цеха горячей прокатки в рамках годовой программы.
В 2024 году компания также инвестировала 170,5 млн долларов в экологические проекты, сосредоточенные в нескольких основных направлениях: снижение выбросов парниковых газов, оптимизация энергопотребления, внедрение возобновляемой энергетики, модернизация оборудования и совершенствование водоочистки.