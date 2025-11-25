Маємо довести європейській спільноті, що ми економічні партнери, а не конкуренти, - "Метінвест"

Зокрема, він повідомив про те, як будувалася робота з міжнародними партнерами, та з якими складнощами запускався університет "Метінвест Політехніка".

Освіта та підготовка кадрів

Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році та обстріли Маріуполя застали компанію в момент активного будівництва ультрасучасного університетського кампусу у місті, каже Давиденко.

Постало питання: чи вдасться зберегти університет як проєкт? Втім, команда "Метінвесту" змогла практично миттєво перейти до нового формату - перевести навчання в онлайн, утримати інтерес абітурієнтів і побудувати освітній процес із нуля в умовах хаосу та евакуацій.

"Ми мали "перевзутися в повітрі", щоб зробити навчання взагалі можливим у новому віддаленому форматі", - згадує він.

Сьогодні "Метінвест Політехніка" вже випустила перших магістрів і провела четвертий набір бакалаврів. Виш впроваджує дуальне навчання, поєднуючи онлайн-лекції з практикою на підприємствах Групи.

За п’ять років до вишу вступили понад тисяча студентів, і сьогодні він став одним із найамбітніших приватних освітніх проєктів в Україні. Інвестиції його створення перевищили вже 500 млн грн - рішення, яке компанія не поставила на паузу навіть після втрати потужностей у Маріуполі та Авдіївці.

Стійкість бізнесу

Давиденко також наголосив, що стійкість бізнесу "Метінвесту" стала сигналом для міжнародної аудиторії: компанія продовжила роботу навіть після руйнування ключових активів і зберегла усі зобов’язання перед клієнтами.

У 2022-2023 роках, коли Чорне море було закрите, а європейські партнери чекали на продукцію, компанія зробила ставку на чесну комунікацію: заздалегідь попереджала клієнтів про ризики, пояснювала затримки та виконувала обіцяне. Саме така поведінка, за словами Давиденка, формує "сталеву репутацію" - коли на бренд можна покладатися навіть у форс-мажорних умовах.

Така робота стала прикладом того, що український бізнес здатен тримати країну в найтяжчі моменти, підтримувати ЗСУ і водночас інвестувати в майбутнє - молодь, освіту, нові підходи до навчання й нові стандарти довіри у партнерстві зі світом, наголосив представник "Метінвесту".

"Цим прикладом ми хочемо показати, що Україна є частиною Європи. На фронті вона захищає європейські цінності й водночас є економічним партнером, а не конкурентом", - резюмував Давиденко.