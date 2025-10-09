"Должно хватить и на Россию". Украина отметила усилия Трампа в соглашении по Газе

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало достижение договоренностей между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Они состоятся в рамках первой фазы мирного плана президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию украинского МИД в Telegram.
Украина оценила лидерство США и роль их президента Дональда Трампа в прекращении кровопролития, освобождении заложников и облегчении гуманитарного кризиса в Секторе Газа.
Министерство также отметило роль и дипломатические усилия Катара, Египта и Турции в достижении этого соглашения.
"Рассматриваем достигнутые договоренности как важный первый шаг на пути к долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что также укрепит международный мир и безопасность во всем мире", - говорится в публикации.
Украина также призвала Израиль и ХАМАС к полной и добросовестной реализации достигнутых соглашений.
"Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская сторона надеется, что усилий международного сообщества так же хватит для принуждения государства-агрессора России к завершению войны против Украины и восстановления гарантированного мира и безопасности в Европе", - подчеркнул украинский МИД.
Напомним, в ночь на четверг, 9 октября, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана США.
По его словам, фактически ХАМАС согласился освободить всех заложников, а Израиль - отвести своих солдат к согласованной линии.
Отметим, вчера, 8 октября, Трамп анонсировал свою поездку на Ближний Восток. По словам президента США, его визит, вероятно, состоится в воскресенье, 12 октября.
РБК-Украина ранее писало, что боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников. Подписание финального соглашения по Газе планируется в Египте.