"Має вистачити й на Росію". Україна відзначила зусилля Трампа в угоді щодо Гази

Україна оцінила лідерство США та роль їхнього президента Дональда Трампа у припиненні кровопролиття, звільнення заручників та полегшення гуманітарної кризи у Секторі Газа.

Міністерство також відзначило роль та дипломатичні зусилля Катару, Єгипту та Туреччини у досягненні цієї угоди.

"Розглядаємо досягнуті домовленості як важливий перший крок на шляху до довгострокової стабілізації ситуації на Близькому Сході, що також зміцнить міжнародний мир і безпеку в усьому світі", - йдеться у дописі.

Україна також закликала Ізраїль і ХАМАС до повної та сумлінної реалізації досягнутих угод.

"Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, українська сторона сподівається, що зусиль міжнародної спільноти так само вистачить для примусу держави-агресора Росії до завершення війни проти України та відновлення гарантованого миру та безпеки в Європі", - наголосило українське МЗС.