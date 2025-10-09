"Має вистачити й на Росію". Україна відзначила зусилля Трампа в угоді щодо Гази

Міністерство закордонних справ України привітало досягнення домовленостей між Ізраїлем і ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню. Вони відбудуться в межах першої фази мирного плану президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис українського МЗС в Telegram.
Україна оцінила лідерство США та роль їхнього президента Дональда Трампа у припиненні кровопролиття, звільнення заручників та полегшення гуманітарної кризи у Секторі Газа.
Міністерство також відзначило роль та дипломатичні зусилля Катару, Єгипту та Туреччини у досягненні цієї угоди.
"Розглядаємо досягнуті домовленості як важливий перший крок на шляху до довгострокової стабілізації ситуації на Близькому Сході, що також зміцнить міжнародний мир і безпеку в усьому світі", - йдеться у дописі.
Україна також закликала Ізраїль і ХАМАС до повної та сумлінної реалізації досягнутих угод.
"Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, українська сторона сподівається, що зусиль міжнародної спільноти так само вистачить для примусу держави-агресора Росії до завершення війни проти України та відновлення гарантованого миру та безпеки в Європі", - наголосило українське МЗС.
Нагадаємо, у ніч на четвер, 9 жовтня, американський лідер Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану США.
За його словами, фактично ХАМАС погодився звільнити всіх заручників, а Ізраїль - відвести своїх солдатів до узгодженої лінії.
Зазначимо, вчора, 8 жовтня, Трамп анонсував свою поїздку на Близький Схід. За словами президента США, його візит, ймовірно, відбудеться в неділю, 12 жовтня.
РБК-Україна раніше писало, що бойовики ХАМАС мають вже у першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників. Підписання фінальної угоди щодо Гази планується в Єгипті.