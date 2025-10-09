UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Має вистачити й на Росію". Україна відзначила зусилля Трампа в угоді щодо Гази

Фото: МСЗ України прокоментувало досягнення угоди між Ізраїлем і ХАМАС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерство закордонних справ України привітало досягнення домовленостей між Ізраїлем і ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню. Вони відбудуться в межах першої фази мирного плану президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис українського МЗС в Telegram.

Україна оцінила лідерство США та роль їхнього президента Дональда Трампа у припиненні кровопролиття, звільнення заручників та полегшення гуманітарної кризи у Секторі Газа.

Міністерство також відзначило роль та дипломатичні зусилля Катару, Єгипту та Туреччини у досягненні цієї угоди.

"Розглядаємо досягнуті домовленості як важливий перший крок на шляху до довгострокової стабілізації ситуації на Близькому Сході, що також зміцнить міжнародний мир і безпеку в усьому світі", - йдеться у дописі.

Україна також закликала Ізраїль і ХАМАС до повної та сумлінної реалізації досягнутих угод.

"Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, українська сторона сподівається, що зусиль міжнародної спільноти так само вистачить для примусу держави-агресора Росії до завершення війни проти України та відновлення гарантованого миру та безпеки в Європі", - наголосило українське МЗС.

Угода щодо Гази

Нагадаємо, у ніч на четвер, 9 жовтня, американський лідер Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану США.

За його словами, фактично ХАМАС погодився звільнити всіх заручників, а Ізраїль - відвести своїх солдатів до узгодженої лінії.

Зазначимо, вчора, 8 жовтня, Трамп анонсував свою поїздку на Близький Схід. За словами президента США, його візит, ймовірно, відбудеться в неділю, 12 жовтня.

РБК-Україна раніше писало, що бойовики ХАМАС мають вже у першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників. Підписання фінальної угоди щодо Гази планується в Єгипті.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСМЗС УкраїниІзраїль