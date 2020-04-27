У травні на українців очікують два додаткових вихідних дні

У травні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим буде 19 робочих і 12 вихідних днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Згідно з законом, святковими днями є:

1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (п'ятниця),

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги), субота, вихідним буде понеділок, 11 травня.

Таким чином, у травні буде два періоди довгих вихідних за три дні: на 1 травня і на 9 травня.

Нагадаємо, карантин в Україні планують почати послаблювати з 11 травня, але обмеження планують знімати поступово. Кабмін розробив та презентував план виходу з карантину, який включає п'ять етапів.

Відзначимо, як свідчать дані опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. День Перемоги в якості улюбленого свята вказали 33% респондентів, День міжнародної солідарності трудящих - 11%.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).