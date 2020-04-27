У травні на українців очікують два додаткових вихідних дні

На 1 і на 9 травня буде по три вихідних дні поспіль
У травні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим буде 19 робочих і 12 вихідних днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Згідно з законом, святковими днями є:
Таким чином, у травні буде два періоди довгих вихідних за три дні: на 1 травня і на 9 травня.
Нагадаємо, карантин в Україні планують почати послаблювати з 11 травня, але обмеження планують знімати поступово. Кабмін розробив та презентував план виходу з карантину, який включає п'ять етапів.
Відзначимо, як свідчать дані опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. День Перемоги в якості улюбленого свята вказали 33% респондентів, День міжнародної солідарності трудящих - 11%.
Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).