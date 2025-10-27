RU

"Должна действовать, как соседи": США критикуют Венгрию за зависимость от российского газа

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии конкретных шагов по отказу от российских энергоносителей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Дипломат отметил, что США надеются на действия не только Будапешта, но и таких стран, как Словакия и Турция. От них ожидают разработки и реализации планов для уменьшения энергетической зависимости от Москвы.

"Вы знаете, Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не приняла никаких активных мер. Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им отказаться от российских энергоносителей", - подчеркнул Уитакер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь Венгрии в процессе избавления зависимости от российской нефти и газа.

Венгрия и Россия

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что может призвать Венгрию отказаться от российской нефти.

Вскоре Трамп провел телефонный разговор с Орбаном, во время которого венгерский премьер сказал президенту США, что Венгрия не будет отказываться от дешевых энергоресурсов РФ.

 

А сам Орбан на днях заявил, что Венгрия работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Ведь на днях Трамп ввел санкции против ключевых российский нефтяной компании, пытаясь заставить Москву договориться о прекращении огня в Украине.

После введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5%.

