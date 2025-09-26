Орбан восстал против Трампа, отказавшись выполнить его требование

По словам Орбана, этот вопрос он обсудил с президентом Дональдом Трампом во время телефонного разговора 26 сентября.

Звонок состоялся после того, как Трамп на брифинге с Владимиром Зеленским допустил идею призвать Венгрию отказаться от закупок российской нефти.

Аргументы венгерского премьера

Орбан отметил, что Венгрия будет руководствоваться собственными интересами в вопросах энергетики. По его словам, правительство не обязано следовать рекомендациям США.

"Мы не должны принимать аргументы друг друга. Нам нужно просто четко говорить о наших интересах и слушать друг друга как друзья, а дальше каждый поступает, как считает нужным", - сказал Орбан.

Он добавил, что отказ от трубопроводных поставок нефти и газа якобы привел бы к немедленному падению экономики Венгрии на 4%.