"Должен быть уничтожен". Что говорили о Крымском мосте за последнее время

Алексей Данилов. От осторожного прогноза до ультиматума Путину

В апреле уже после деоккупации северной части Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал осторожный прогноз о том, что Крымский мост, вероятнее всего, будет уничтожен. Это просто необходимо, поскольку противник по нему перебрасывает на полуостров и южную часть Украины оружие, боеприпасы и личный состав.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - отметил он.

Таким образом, уже в апреле украинская сторона не исключала удары по Крымскому мосту, однако тогда речь принципиально шла о том, что Вооруженные силы не располагают оружием, которое способно достать до объекта. Варианты с возможными диверсиями на официальном уровне не обсуждались.

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов одним из первых заговорил об уничтожении Крымского моста (Виталий Носач/РБК-Украина)

Еще одно заявление Данилов сделал в июле. На вопрос о том, когда украинские силы ударят по Крымскому мосту, он ответил, что сначала должна быть поставлена соответствующая военная задача.

"Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание - все будет сделано и не только в отношении этого объекта", - говорил он с намеком на то, что удар могут ускорить поставки необходимых западных вооружений.

Позже секретарь СНБО сделал акцент на том, что на повестке дня стоит демилитаризация Крыма с последующим его освобождением. Он также обратился к местным коллаборантом с призывом сдать координаты российских военных объектов, чтобы в дальнейшем смягчить себе приговоры.

А в августе Данилов подчеркивал, что российский президент Владимир Путин может уберечь Крымский мост лишь в том случае, если по нему будут выведены все оккупанты. Он также назвал этот мост военным объектом, поскольку агрессор задействует его в переброске своих сил.

"Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", - говорил он.

Генерал Дмитрий Марченко о необходимых мерах

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаевской области, в интервью РБК-Украина заявил, что оккупированный полуостров будут освобождать военным путем.

"Никто от него (военного пути, - ред.) не отказывался. Крым - это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое". Мы будем отвоевывать Крым, так же как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк", - подчеркнул генерал.

Фото: генерал Дмитрий Марченко считает, что уничтожение Крымского моста - это необходимая мера (facebook.com/dmitry.marchenko78)

Он также ответил на вопрос о том, предполагает ли это уничтожение Крымского моста.

"Да, это необходимая мера для того, чтобы лишить их возможности пополнять резервы и усиливать свои войска с территории России", - говорил Марченко в августе 2022 года.

Алексей Резников: Крым вернут с помощью западного оружия

Министр обороны не делал конкретных заявлений о Крымском мосте, но говорил о том, что западные вооружения помогут вернуть оккупированный полуостров. Он также назвал Крым стратегической военной целью и ответил на вопрос, может ли попытка вернуть полуостров военным путем еще больше спровоцировать Россию.

"Это не имеет значения. Потому что они (россияне, - ред.) увидят, это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они также увидят это в Мариуполе... Потому, что это украинские земли, и Крым также украинская земля, несмотря ни на что", - подытожил он.

Фото: министр обороны Алексей Резников считает Крым стратегической целью (Виталий Носач/РБК-Украина)

В июне Главное управление разведки получило доступ к технической документации Крымского моста, а сегодня его ведомство иронично отреагировало на новости о взрывах и пожаре.

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост - два печально известных символа российских властей в украинском Крыму - пали. Что на очереди, россияне?"- говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в Twitter.

Михаил Подоляк: мост должен быть уничтожен

О том, что Крымский мост должен быть уничтожен, высказывался и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, этот объект является законной военной целью.

"Это незаконное сооружение и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - говорил он в интервью The Guardian.

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (gettyimages)

Позже он уточнил, что Вооруженные силы Украины сделают все для ликвидации военных объектов и "незаконно построенных мостов", поэтому "бархатный сезон на полуострове будет ярким". Причем что касается Крымского моста, то Подоляк допустил, что тот может рухнуть и без военного воздействия.

"Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма", - отметил он.

Сегодня Подоляк активно комментирует взрывы на Крымском мосту, полагая, что это может быть следствием внутренней борьбы между силовым и военным крылом в Кремле.

Что говорили на Западе

Следует отметить, что официальные лица на Западе не говорили конкретно о Крымском мосте, но партнеры считают, что Украина вправе сама решать, как именно освобождать полуостров и какие при этом объекты атаковать.

Тем не менее американский генерал и бывший командующий силами НАТО Филип Бридлав отмечал, что все мосты имеют слабые места и при правильном выборе цели Крымский может стать непригодным для эксплуатации на некоторое время. И в этом смысле атака со стороны Украины выглядела бы оправданно.

"Крымский мост - законная цель", - подчеркнул Бридлав.

Он также добавил, что для удара можно использовать противокорабельные ракеты Harpoon.

Что говорили в России

Резкие заявления украинских должностных лиц не оставались без внимания России. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл слова Алексея Данилова "анонсом теракта". Он добавил, что российские службы обеспечивают меры безопасности на Крымском мосту, а также пообещал, что за такими угрозами якобы последуют проверки и наказание.

Кроме того, Песков заявлял, что в Кремле осведомлены об угрозах для моста, и его безопасность гарантируют российские военные.

Бывший президент и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который с начала полномасштабного вторжения отличается радикальными заявлениями, сразу заговорил об ответном ударе.

"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", - написал он в своем Telegram, в который раз намекая на мифические "центры принятия решений".

А министр иностранных дел Сергей Лавров был уверен, что украинские планы разрушить мост потерпят крах. Объяснить последствия удара по Крымскому мосту пытался депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

"Попытка атаковать Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться", - говорил он.

***

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего начался масштабный пожар. Россияне говорят о гибели троих человек, повреждено более 1 километра железнодорожного полотна, в море обрушились два пролета автомобильного моста. На данный момент автотранспорт ходит только по уцелевшей стороне.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах допускают, что этом могла быть спецоперация СБУ. Российские официальные лица не спешат комментировать взрывы, называя их "чрезвычайным происшествием".