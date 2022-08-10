Знищення Кримського моста - необхідний захід, - генерал Марченко
Україна звільнятиме тимчасово окупований Крим військовим шляхом. Знищення Кримського моста, є одним з необхідних заходів для цього.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.
"Ми й будемо його (Крим, - ред.) звільняти військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим - це Україна, це наша земля, там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що "це моє". Ми будемо відвойовувати Крим, так само як ми будемо відвойовувати Херсон, Луганськ і Донецьк", - заявив Марченко.
За словами генерал-майора, знищення Кримського мосту під час деокупації півострова, є обов'язковим завданням, аби позбавити Росію надавати резерви і підсилювати свої війська з власної території.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами американського генерала, колишнього командувача силами НАТО Філіпа Брідлава, Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши Кримський міст через Керченську протоку.
Тим часом Росія посилила оборону Кримського мосту новим обладнанням через страх, що його можуть атакувати українські військові.
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