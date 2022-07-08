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Кримський міст - "законна мета" для України, - екс-командувач НАТО

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П'ятниця 08 липня 2022 14:51
Кримський міст - "законна мета" для України, - екс-командувач НАТО Фото: колишній командувач силами НАТО Філіп Брідлав (flickr.com/usembassymoldova)
Автор: Валерія Поліщук

Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши міст через Керченську протоку, що з'єднує материкову Росію з Кримом.

Про це заявив американський генерал, колишній командувач силами НАТО Філіп Брідлав, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Він заявив, що всі мости мають свої слабкі місця і при правильному виборі мети Керченський міст може стати непридатним для експлуатації на деякий час.

Генерал додав, що атака на міст з боку України була б виправдана.

"Керченський міст - законна мета", - заявив Брідлав.

Для удару, на його думку, можна використовувати ракети Harpoon, які завдадуть нищівного удару по мосту, що з'єднує Керченську протоку і материкову частину РФ.

Нагадаємо, раніше росіяни посилили оборону Кримського мосту новим обладнанням через страх, що його можуть атакувати українські військові.

Раніше стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України отримало детальну технічну документацію "Кримського мосту".

За словами радника глави МВС Віктора Андрусіва, руйнування Кримського мосту є питанням часу.

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