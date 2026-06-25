Петер Мадьяр откроет архивы коммунистических спецслужб
Венгрия готовится к масштабному раскрытию секретов своего прошлого. Новый премьер-министр Петер Мадьяр планирует рассекретить файлы спецслужб коммунистических времен и обнародовать имена информаторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Страна ждала этого шага 37 лет, ведь Восточная Европа давно прошла путь очищения. Предложение правительства появилось только сейчас, когда страну возглавил премьер Петер Мадьяр. Он хочет, чтобы нация наконец-то "посмотрела в глаза правде".
Документы станут доступны к 23 октября - это 70-я годовщина венгерского восстания 1956 года против советского господства.
"Мы погашаем многолетний долг", - заявил Мадяр.
Властное большинство в парламенте гарантирует принятие закона о раскрытии архивов. Будет создан независимый комитет, в который войдут:
- кадровый состав разведки;
- независимые историки;
- опытные архивисты.
Архивы КГБ в Венгрии будут открыты в годовщину антисоветского восстания (инфографика РБК-Украина)
Сокрытие архивов называют главной ошибкой Венгрии. Это позволило бывшим элитам сохранить влияние, управлять экономикой и правительством.
Орбан не стал исключением в этой игре. Его администрации постоянно назначали бывших коммунистов.
Что еще известно о Венгрии
Будапешт отменил запрет на украинские СМИ , введенный при Орбане. Украинская община и беженцы в Венгрии смогут без ограничений получать новости на родном языке.
После прихода к власти Петер Мадьяр приказал немедленно провести расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других ведомствах, причастных к делу.