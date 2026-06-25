Венгрия готовится к масштабному раскрытию секретов своего прошлого. Новый премьер-министр Петер Мадьяр планирует рассекретить файлы спецслужб коммунистических времен и обнародовать имена информаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Страна ждала этого шага 37 лет, ведь Восточная Европа давно прошла путь очищения. Предложение правительства появилось только сейчас, когда страну возглавил премьер Петер Мадьяр. Он хочет, чтобы нация наконец-то "посмотрела в глаза правде".

Документы станут доступны к 23 октября - это 70-я годовщина венгерского восстания 1956 года против советского господства.

"Мы погашаем многолетний долг", - заявил Мадяр.

Властное большинство в парламенте гарантирует принятие закона о раскрытии архивов. Будет создан независимый комитет, в который войдут:

кадровый состав разведки;

независимые историки;

опытные архивисты.

Архивы КГБ в Венгрии будут открыты в годовщину антисоветского восстания (инфографика РБК-Украина)

Сокрытие архивов называют главной ошибкой Венгрии. Это позволило бывшим элитам сохранить влияние, управлять экономикой и правительством.

Орбан не стал исключением в этой игре. Его администрации постоянно назначали бывших коммунистов.