Когда Мадьяр станет премьером Венгрии: в Будапеште определились с датой
Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр официально станет премьер-министром уже 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.
Как отмечает издание, представители партий "Тиса", "Фидес" и "Нашей Родины", которые получили места в парламенте на недавних выборах, провели совещание по подготовке учредительного заседания Государственного собрания.
Такое совещание продлилось полтора часа и на нем обсуждали следующие вопросы:
- подготовка к подтверждению мандатов и порядок подписания присяжных документов,
- подготовка учредительного заседания,
- определение порядка рассадки,
- подготовка к избранию должностных лиц,
- формирование системы комитетов парламента,
- вопросы, касающиеся внешней политики и дипломатических органов.
Глава партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи после переговоров рассказал, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, а Петер Мадьяр был открыт к их предложениям. При этом стороны договорились, что учредительное заседание парламента пройдет 9 мая, в этот же день будет официально назначен премьер-министр.
Мадьяр отметил, что с 1990 года не было случаев избрания премьер-министра уже на учредительном заседании.
По его словам, тон пятничных переговоров уже отличается от предвыборной риторики и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу и реальные дискуссии.
Победа "Тисы" на выборах
Напомним, 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Оппозиционная партия "Тиса" с разгромным преимуществом победила партию премьера Виктора Орбана "Фидес".
В частности, "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте. Это означает, что у нее есть конституционное большинство.
При этом лидер "Тисы" Петер Мадьяр станет новым премьером. Он сменит на этой должности Орбана, который стал главой венгерского правительства еще в далеком 2010 году.
