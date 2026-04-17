Когда Мадьяр станет премьером Венгрии: в Будапеште определились с датой

Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр официально станет премьер-министром уже 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG .

Как отмечает издание, представители партий "Тиса", "Фидес" и "Нашей Родины", которые получили места в парламенте на недавних выборах, провели совещание по подготовке учредительного заседания Государственного собрания.

Такое совещание продлилось полтора часа и на нем обсуждали следующие вопросы:

подготовка к подтверждению мандатов и порядок подписания присяжных документов,

подготовка учредительного заседания,

определение порядка рассадки,

подготовка к избранию должностных лиц,

формирование системы комитетов парламента,

вопросы, касающиеся внешней политики и дипломатических органов.

Глава партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи после переговоров рассказал, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, а Петер Мадьяр был открыт к их предложениям. При этом стороны договорились, что учредительное заседание парламента пройдет 9 мая, в этот же день будет официально назначен премьер-министр.

Мадьяр отметил, что с 1990 года не было случаев избрания премьер-министра уже на учредительном заседании.

По его словам, тон пятничных переговоров уже отличается от предвыборной риторики и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу и реальные дискуссии.