Мадьяр отменил одно из скандальных решений Орбана

Венгерское правительство официально отказалось от своих предыдущих планов по выходу из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.
По словам Петера Мадьяра, действующее правительство страны решило отозвать свое намерение выйти из Международного уголовного суда.
"Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда", - подчеркнул Мадьяр.
Ранее венгерский парламент поддержал решение о выходе страны из состава МУС.
По словам бывшего главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, этим шагом Будапешт отказался от участия в работе институции, которую считает политизированной.
Принятая норма так и не вступила в силу. Согласно статье 127 Римского статута, процедура выхода государства из состава суда официально завершается только через год после того, как соответствующее уведомление получит Генеральный секретарь ООН.
В течение этого периода Будапешт оставался обязанным сотрудничать с МУС.
Официальный Будапешт ранее выступал с резкой критикой в адрес МУС из-за выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, которых суд подозревает в военных преступлениях в Секторе Газа.
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявлял, что страна не будет выполнять это решение международной инстанции.
Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал официальные ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, а также ряда других высокопоставленных чиновников страны-агрессора за совершение военных преступлений в Украине.
В ответ на это в конце 2025 года в РФ предоставляли "приговоры" судьям и прокурору МУС за ордер на арест Путина, пытаясь устроить заочное судилище над представителями международного правосудия.
Кроме того, пытаясь юридически обезопасить себя от решений Гааги, глава Кремля подписал закон, запрещающий выполнять на территории России любые решения иностранных инстанций, вынесенные без участия представителей РФ.
Несмотря на попытки Москвы избежать ответственности, в Гааге отмечают неотвратимость наказания. В частности, в судебном органе четко дали понять, что даже потенциальное подписание мирного соглашения между государствами или приостановление процессов во времени не смогут полностью аннулировать уголовные производства.
