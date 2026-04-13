Мадьяр рассказал, планирует ли звонить Путину

"Если Путин позвонить мне, я возьму трубку. Но я не буду звонить ему сам", - подчеркнул победитель парламентских выборов в Венгрии.

Мадьяр также рассказал, что в случае возможного разговора с российским диктатором скажет, чтобы тот прекращал войну в Украине.

"Думаю, Путин не послушается моего совета, но я надеюсь, он будет вынужден прекратить эту войну", - подчеркнул лидер "Тисы".

Он добавил, что, как и у многих стран Европы, у Венгрии будут прагматичные отношения с РФ, потому что географию изменить нельзя.

Кроме того, Мадьяр рассказал, возможен ли телефонный звонок президент США Дональду Трампу.

"Не думаю, что это работает таким образом, что я ему позвоню", - сказал он, и добавил, что поговорит с американский лидером, если тот ему позвонит.

Мадьяр отметил, что если бы Трамп позвонил, он пригласил бы его на празднование годовщины венгерской революции в октябре 1956 года.

Напомним, Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, но добавил, что они с диктатором никогда не станут друзьями.

Среди причин такого решения лидер "Тисы" назвал географическое расположение стран, а также то, что зависимость от российской энергетики сохранится еще некоторое время. Он отметил, что диверсификацию надо усиливать, но "это не произойдет за одну ночь".