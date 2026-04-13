Мадьяр рассказал, планирует ли звонить Путину

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что ответит на телефонный звонок российского диктатора Владимира Путина, но не будет звонить ему сам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Мадьяр заявил во время пресс-конференции.
"Если Путин позвонить мне, я возьму трубку. Но я не буду звонить ему сам", - подчеркнул победитель парламентских выборов в Венгрии.
Мадьяр также рассказал, что в случае возможного разговора с российским диктатором скажет, чтобы тот прекращал войну в Украине.
"Думаю, Путин не послушается моего совета, но я надеюсь, он будет вынужден прекратить эту войну", - подчеркнул лидер "Тисы".
Он добавил, что, как и у многих стран Европы, у Венгрии будут прагматичные отношения с РФ, потому что географию изменить нельзя.
Кроме того, Мадьяр рассказал, возможен ли телефонный звонок президент США Дональду Трампу.
"Не думаю, что это работает таким образом, что я ему позвоню", - сказал он, и добавил, что поговорит с американский лидером, если тот ему позвонит.
Мадьяр отметил, что если бы Трамп позвонил, он пригласил бы его на празднование годовщины венгерской революции в октябре 1956 года.
Напомним, Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, но добавил, что они с диктатором никогда не станут друзьями.
Среди причин такого решения лидер "Тисы" назвал географическое расположение стран, а также то, что зависимость от российской энергетики сохранится еще некоторое время. Он отметил, что диверсификацию надо усиливать, но "это не произойдет за одну ночь".
Напомним, партия Мадьяра "Тиса" одержала уверенную победу на парламентских выборах 12 апреля - 138 из 199 мест в парламенте. Явка составила почти 80% - рекорд для Венгрии со времен краха социалистического блока.
Венгерский премьер Виктор Орбан признал поражение. Его поддержке не помогло даже открытое покровительство со стороны Белого дома и Кремля.
В своем первом обращении после победы Мадьяр потребовал отставки президента страны Тамаша Шуйока, а также всех ставленников Орбана на ключевых должностях.