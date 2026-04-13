Будущий премьер Венгрии Мадьяр раскрыл свою позицию в отношении Путина

Руководитель новой правящей партии Венгрии "Тиса" и будущий премьер Петер Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Nepszava .

Ответ на слова Орбана

Журналисты спросили Мадьяра о словах действующего на тот момент премьера Орбана: тот заявил, что наблюдал бы за тем, как "проукраинское правительство" ведет переговоры с Россией.

"Давайте больше не будем шутить. Я не думаю, что премьер-министр, который уходит в отставку, воспринимает себя серьезно, когда говорит такие вещи в эфире. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Они хотят провенгерского, и мы надеемся, что оно будет после 12 апреля", - заявил Мадьяр.

Лидер "Тисы" не исключил прямых переговоров с президентом России

"Конечно, если это так, нам придется сесть за стол переговоров с президентом России", - сказал он.

При этом Мадьяр объяснил свою логику:

Венгрия и Россия - соседи, их географическое расположение не изменится.

Зависимость от российской энергетики сохранится еще некоторое время.

Диверсификацию надо усиливать, но это не произойдет за одну ночь.

"Если нужно, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями", - подчеркнул будущий премьер.

По словам Мадяра, новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.

Напомним, партия Мадьяра "Тиса" одержала убедительную победу на парламентских выборах 12 апреля - 138 из 199 мест в парламенте. Явка составила почти 80% - рекорд для Венгрии со времен краха социалистического блока.

Орбан признал поражение. Как сообщало РБК-Украина, поддержке Орбана не помогло даже открытое покровительство со стороны Белого дома и Кремля.

Петер Мадьяр - юрист и бывший соратник Орбана, который окончательно порвал с партией "Фидес" в 2024 году из-за скандала с президентскими помилованиями.