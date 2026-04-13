Мадяр розповів, чи планує телефонувати Путіну

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що відповість на телефонний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна, але не дзвонитиме йому сам.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Мадяр заявив під час пресконференції.
"Якщо Путін подзвонити мені, я візьму трубку. Але я не дзвонити йому сам", - наголосив переможець парламентських виборів в Угорщині.
Мадяр також розповів, що у разі можливої розмови з російським диктатором скаже, щоб той припиняв війну в Україні.
"Думаю, Путін не послухається моєї поради, але я сподіваюсь, він буде змушений припинити цю війну", - наголосив лідер "Тиси".
Він додав, що, як і в багатьох країн Європи, в Угорщини будуть прагматичні відносини з РФ, бо географію змінити не можна.
Крім того, Мадяр розповів, чи можливий телефонний дзвінок президент США Дональду Трампу.
"Не думаю, що це працює таким чином, що я йому подзвоню", - сказав він, і додав, що поговорить з американський лідером, якщо той йому зателефонує.
Мадяр зауважив, що якби Трамп подзвонив, він запросив би його на відзначення річниці угорської революції 1956 році в жовтні.
Нагадаємо, Мадяр заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, але додав, що вони з диктатором ніколи не стануть друзями.
Серед причин такого рішення лідер "Тиси" назвав географічне розташування країн, а також те, що залежність від російської енергетики збережеться ще деякий час. Він наголосив, що диверсифікацію треба посилювати, але "це не відбудеться за одну ніч".
Нагадаємо, партія Мадяра "Тиса" здобула впевнену перемогу на парламентських виборах 12 квітня - 138 зі 199 місць у парламенті. Явка склала майже 80% - рекорд для Угорщини з часів краху соціалістичного блоку.
Угорський прем'єр Віктор Орбан визнав поразку. Його підтримці не допомогло навіть відкрите заступництво з боку Білого дому та Кремля.
У своєму першому зверненні після перемоги Мадяр зажадав відставки президента країни Тамаша Шуйока, а також всіх ставлеників Орбана на ключових посадах.