"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии", - ответил "Мадяр" министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, который объявил против него санкции.

Он также добавил, что якобы ограничение на поездки в страны Шенгенской зоны - это странный юмор Будапешта.

Военный подчеркнул, что заявления венгерских властей об угрозе суверенитету Венгрии из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" - это популизм.

"Мадяр" обратил внимание, что при помощи покупки российской нефти власти Венгрии хотят защитить только "собственные грязные карманы". Они причастны к умножению "кровавых денег", которые потом "летят" по мирным городам Украины в виде ракет и дронов.

"Ваши конечности - по локоть в украинской крови. И мы будем это помнить", - добавил он.