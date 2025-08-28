RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Мадяр" резко ответил на санкции Венгрии: Ваши конечности - по локоть в украинской крови

Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС ВСУ (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Венгерские власти продолжают покупать дешевую российскую нефть, даже несмотря на то, что потом эти доходы Москва направляет на производство ракет и дронов для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии", - ответил "Мадяр" министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, который объявил против него санкции. 

Он также добавил, что якобы ограничение на поездки в страны Шенгенской зоны - это странный юмор Будапешта. 

Военный подчеркнул, что заявления венгерских властей об угрозе суверенитету Венгрии из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" - это популизм. 

"Мадяр" обратил внимание, что при помощи покупки российской нефти власти Венгрии хотят защитить только "собственные грязные карманы". Они причастны к умножению "кровавых денег", которые потом "летят" по мирным городам Украины в виде ракет и дронов. 

"Ваши конечности - по локоть в украинской крови. И мы будем это помнить", - добавил он.

Санкции Венгрии

Напомним, сегодня, 28 августа, глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт запретил украинскому генералу, который причастен к ударам по нефтепроводу "Дружба", въезд в Венгрию и страны Шенгенской зоны.

Позже политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан заявил, что речь идет именно о Роберте "Мадяре" Бровди.

Детальнее об украинских ударах по нефтепроводу "Дружба" - в материале РБК-Украина.

ВенгрияСилы беспилотных системВооруженные силы УкраиныВойна в Украине