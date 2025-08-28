"Мадяр" різко відповів на санкції Угорщини: Ваші кінцівки - по лікоть в українській крові

"Засуньте в дупу, пане "танцюрист на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини", - відповів "Мадяр" міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто, який оголосив проти нього санкції.

Він також додав, що нібито обмеження на поїздки до країн Шенгенської зони - це дивний гумор Будапешта.

Військовий підкреслив, що заяви угорської влади про загрозу суверенітету Угорщини через удари по нафтопроводу "Дружба" - це популізм.

"Мадяр" звернув увагу, що за допомогою купівлі російської нафти влада Угорщини хоче захистити тільки "власні брудні кишені". Вона причетна до примноження "кривавих грошей", які потім "летять" по мирних містах України у вигляді ракет і дронів.

"Ваші кінцівки - по лікоть в українській крові. І ми будемо це пам'ятати", - додав він.