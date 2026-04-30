Мадьяр пошел по пути Орбана и выдвинул Украине требования по вступлению в ЕС, - Bloomberg

По словам источников агентства, этот вопрос возник во время встречи в среду между Мадьяром и президентом Евросовета Антонио Коштой в Брюсселе.

Евросоюз давит на Мадьяра, чтобы тот отказался от сопротивления уходящего в отставку правительства и поддержал официальное открытие переговоров о членстве с Украиной.

Отмечается, что Мадьяр выдвинул условия, которые в основном перекликаются с перечнем из 11 требований, которые премьер-министр Виктор Орбан представил Киеву в 2024 году. В частности, они касались прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке.

Хотя Мадьяр назвал встречу с Коштой "полезной и конструктивной", настроение было менее позитивным, чем во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ранее в тот же день, сообщили источники.

По мнению источников Bloomberg, жесткая позиция Мадьяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины на членство, особенно когда речь идет об официальном открытии переговоров по нескольким политическим документам.