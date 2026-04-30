Мадьяр пошел по пути Орбана и выдвинул Украине требования по вступлению в ЕС, - Bloomberg

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр требует больше прав для венгров в Украине, прежде чем одобрить начало официальных переговоров Киева о вступлении в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников агентства, этот вопрос возник во время встречи в среду между Мадьяром и президентом Евросовета Антонио Коштой в Брюсселе.
Евросоюз давит на Мадьяра, чтобы тот отказался от сопротивления уходящего в отставку правительства и поддержал официальное открытие переговоров о членстве с Украиной.
Отмечается, что Мадьяр выдвинул условия, которые в основном перекликаются с перечнем из 11 требований, которые премьер-министр Виктор Орбан представил Киеву в 2024 году. В частности, они касались прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке.
Хотя Мадьяр назвал встречу с Коштой "полезной и конструктивной", настроение было менее позитивным, чем во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ранее в тот же день, сообщили источники.
По мнению источников Bloomberg, жесткая позиция Мадьяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины на членство, особенно когда речь идет об официальном открытии переговоров по нескольким политическим документам.
Как сообщало РБК-Украина, 28 апреля Мадьяр объявил о намерении инициировать встречу с Зеленским в Береговом, назвав это шагом к "новой странице" в украинско-венгерских отношениях.
Также сразу после победы на парламентских выборах в Венгрии, Мадьяр заявил: "Мы обязательно встретимся [с Зеленским], если не где-то еще, то в Европейском совете".
Тогда же он подчеркнул, что налаживание отношений с Украиной является одним из приоритетов его будущего правительства.
Впоследствии в Офисе президента отреагировали на предложение Мадьяра встретиться с президентом Украины, отметив, что "двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах".