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Венгрия исключила из совместной декларации ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины

04:12 19.06.2026 Пт
2 мин
Новый венгерский премьер пошел по стопам своего предшественника Виктора Орбана?
aimg Юлия Маловичко
Венгрия исключила из совместной декларации ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины Фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)
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Венгрия добилась исключения из заявления саммита ЕС формулировок об ускоренном вступлении Украины в блок, на что повлиял сам премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Мадяра в Х и Euronews.

Как сообщил сам Мадяр, в последний момент он удалил из декларации ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины, что, по его словам, далось ему нелегко.

"Что касается процесса вступления Украины в ЕС, по моей инициативе пункт, касающийся ускорения вступления, был удален из текста в последний момент. Это было нелегко. Впервые за полтора года может быть принята итоговая декларация, одобренная всеми государствами-членами", - написал он.

Кроме того, известно, что Будапешт также выразил предостережения насчет открытия следующих переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС. Такую же позицию якобы занимают и другие государства-члены.

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"У нас есть предостережения насчет открытия всех остальных разделов переговоров после открытия первого кластера. И мы не одиноки в этом - есть и другие государства-члены, которые говорят то же самое. Мы выступаем за процесс вступления, основанный на заслугах и результатах", - цитирует венгерского премьера Euronews.

Как сообщил изданию неназванный дипломат на условиях анонимности, Мадьяр и украинский лидер Владимир Зеленский провели в Брюсселе краткую беседу один на один.

Зеленский выразил оптимизм по поводу того, что Венгрия будет способствовать открытию остальных кластеров для переговоров о вступлении в ЕС "быстрее, чем вы думаете".

Напомним, посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что реалистичной датой вступления Украины в ЕС является 2030 год.

Как известно, 15 июня Украина открыла первый переговорный кластер "Основы" - после двухлетней паузы.

Этому предшествовало соглашение между Киевом и Будапештом о правах венгерского меньшинства, которое стало условием снятия венгерского вето.

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