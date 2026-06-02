Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Мадьяр хочет встречи с Зеленским и назвал сроки

15:56 02.06.2026 Вт
2 мин
Какое условие для проведения встречи на самом высоком уровне?
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Фото: Петер Мадяр (Getty Images)

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил о готовности к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал сроки.

Об этом Мадьяр заявил во время пресс-конференции в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.

Читайте также: Мадьяр хочет от Украины выполнения 11 условий Орбана по Закарпатью

По словам венгерского премьера, Украина и Венгрия демонстрируют положительный прогресс в урегулировании вопроса прав национальных меньшинств и уже на этой неделе могут завершить технические переговоры.

Венгерская сторона заявляет о готовности к проведению официальной встречи на высшем уровне в случае достижения согласия. Она может состояться уже в начале следующей недели.

Мерц также упомянул о поддержке Украины и отметил, что, хотя он понимает необходимость урегулирования прав нацменьшинств, это не может стать препятствием для поддержки украинцев и не должно отвлекать от начала переговоров о вступлении с Киевом.

Спикер МИД Георгий Тихий в комментарии РБК-Украина ответил на вопрос о приближении украинско-венгерских консультаций к концу.

"Консультации продолжаются, работаем над конструктивом", - подчеркнул он.

Переговоры Украины и Венгрии

Напомним, 20 мая Украина и Венгрия дали старт двусторонним консультациям на экспертном уровне. Во время встреч стороны сосредоточились на вопросах развития добрососедских отношений, защиты прав нацменьшинств и продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Отметим, глава МИД Андрей Сибига провел переговоры с Анитой Орбан и заявил о готовности начать новый этап в отношениях между Киевом и Будапештом.

Кроме того, Петер Мадьяр также сообщил о начале технических консультаций с украинской стороной по обеспечению языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

В то же время Владимир Зеленский выразил убеждение, что между двумя государствами существуют реальные предпосылки для улучшения двусторонних отношений.

