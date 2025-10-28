Венесуэла против Нобелевской лауреатки: Мачадо могут лишить гражданства за критику власти

В Венесуэле соратник Мадуро требует от Верховного суда лишить гражданства лидеров оппозиции, включая Нобелевского лауреата Марию Корину Мачадо, из-за "нелюбви к стране".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Правительство Венесуэлы под руководством президента Николаса Мадуро активизировало репрессии против оппозиции.

Сейчас через Верховный суд там хотят лишить гражданства ведущих лидеров оппозиции, среди которых лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес.

Инициатор такого шага, соратник Мадуро Луис Ратти, аргументирует это "нелюбовью к стране" и обвиняет политиков в сотрудничестве с иностранными государствами.

При этом Конституция страны гласит, что те, кто является венесуэльцами по рождению, не могут быть лишены гражданства, что касается и лидеров оппозиции, на которых распространяется запрос.

Эксперты уже сравнили действия Мадуро с политикой никарагуанского лидера Даниэля Ортеги, который лишал гражданства оппозиционеров, а правозащитные организации заявляют о тревожной тенденции произвольных арестов, преследований активистов, журналистов и социальных деятелей.

Кстати, список Ратти включает и других известных политиков, среди которых бывший лидер оппозиции Хуан Гуайдо и по меньшей мере пять журналистов, что сигнализирует о системном подавлении инакомыслия в стране.

За исключением Мачадо, большинство лиц в списке Ратти живут в изгнании, включая Гонсалеса, ее кандидата на прошлогодних выборах, который находится в Испании с сентября 2024 года. Венесуэла забрала паспорт Мачадо в 2014 году, и она скрывается почти 15 месяцев.

Сейчас Верховный суд Венесуэлы еще не принял решение о лишении гражданства Нобелевского лауреата.