Росія не прислухалася до закликів до діалогу щодо ДРСМД - НАТО

Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

Альянс стурбований розгортанням РФ ракетної системи нового типу

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Москву до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), нарікаючи, що діалогу з РФ з цього питання не вийшло. Про це він заявив за підсумками засідання Ради НАТО - Росія у Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"НАТО неодноразово закликало Росію відреагувати на цю заклопотаність предметним і прозорим чином і активно брати участь у конструктивному діалозі зі Сполученими Штатами. Ми шкодуємо, що Росія не прислухалася до наших закликів", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також розкритикував, що Росія не відреагувала на занепокоєння альянсу у зв'язку з розгортанням нею ракетної системи нового типу під кодовим номером 9M729.

Наголошується, що РФ визнавала існування цієї ракетної системи, але наполягала, що вона відповідає вимогам договору РСМД.

Столтенберг вважає, що небажання Москви вести діалог з цього питання зміцнює переконання НАТО в тому, що зазначена ракетна система "є серйозною загрозою стратегічній стабільності євроатлантичного регіону".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп дав доручення низці відомств підготувати доповідь із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності для Конгресу США