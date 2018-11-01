ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Росія не прислухалася до закликів до діалогу щодо ДРСМД - НАТО

Новини » Політика    01.11.2018 - 06:17
Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)
Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

Альянс стурбований розгортанням РФ ракетної системи нового типу

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Москву до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), нарікаючи, що діалогу з РФ з цього питання не вийшло. Про це він заявив за підсумками засідання Ради НАТО - Росія у Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"НАТО неодноразово закликало Росію відреагувати на цю заклопотаність предметним і прозорим чином і активно брати участь у конструктивному діалозі зі Сполученими Штатами. Ми шкодуємо, що Росія не прислухалася до наших закликів", - зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також розкритикував, що Росія не відреагувала на занепокоєння альянсу у зв'язку з розгортанням нею ракетної системи нового типу під кодовим номером 9M729.

Наголошується, що РФ визнавала існування цієї ракетної системи, але наполягала, що вона відповідає вимогам договору РСМД.

Столтенберг вважає, що небажання Москви вести діалог з цього питання зміцнює переконання НАТО в тому, що зазначена ракетна система "є серйозною загрозою стратегічній стабільності євроатлантичного регіону".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп дав доручення низці відомств підготувати доповідь із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності для Конгресу США

Голова МЗС Британії впевнений, що Росія "заплатить дуже високу ціну" за свої дії У Брюсселі на засіданні ради Росія-НАТО обговорили ситуацію в Україні
Новини України НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенбергракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся