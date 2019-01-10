Маас: ЄС має враховувати побоювання східноєвропейців щодо РФ

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

За словами Мааса, Євросоюзу необхідна нова політика, яка б врахувала інтереси східноєвропейських країн

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що країни Європейського союзу повинні враховувати тривоги східноєвропейських країн щодо Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС ФРН.

За словами глави МЗС Німеччини, ЄС необхідна нова політика, яка б врахувала інтереси східноєвропейських країн.

"Нам потрібно об'єднати Європейський союз, а для цього нам потрібна нова східна політика, європейська східна політика, яка б враховувала, наприклад, інтереси східноєвропейців, які відчувають загрозу з боку Росії набагато більше, ніж інші", - зазначив Маас.

Він також додав, що з такими глобальними викликами, як зміна клімату, міграція або оцифровка поодинці не в змозі впоратися жодна держава в Європі.

Нагадамо, міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка РФ ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.

Як писало РБК-Україна раніше, Євросоюз 21 грудня 2018 року офіційно продовжив економічні санкції проти Російської Федерації ще на шість місяців.