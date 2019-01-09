Глава міноборони Норвегії попередив про ризик війни в Європі

Фото: Франк Бакке-Йенсен (facebook.com/frankbakkejensenhoyre)

Росія цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах

Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Barents Observer.

Він заявив, що найбільша небезпека йде від Росії, яка цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах, використовуючи для цього військові та економічні інструменти тиску.

"Наша першочергова турбота - це Росія. Ми все ясніше розуміємо заклопотаність у зв'язку з нашим сусідом на Сході", - зазначив він.

Міністр заявив, що зміни в російській зовнішній політиці, що ведуть до конфронтації з Заходом, почали спостерігатися після 2014 року і російської окупації Криму. В якості прикладу останніх агресивних дій Москви Бакке-Йенсен привів глушіння GPS-сигналу в регіоні Фіннмарк на півночі країни, відбувалося в період спільних навчань країн НАТО в цьому регіоні. В події країни альянсу звинуватили російських військових.

"Загалом події в нашому оточенні показують, що ми повинні враховувати, що збройний конфлікт між державами в Європі вже не є немислимим", - резюмував міністр оборони Норвегії.

Нагадаємо, заступник держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Девід Гейл у ході візиту до Німеччини 11 січня обговорить агресію Росії проти України.

Зазначимо, український військовополонений моряк Роман Мокряк повідомив, що під час акту агресії в Керченській протоці прикордонники Російської Федерації обстріляли українські кораблі з великокаліберної зброї, при цьому випустивши близько 1200 снарядів.