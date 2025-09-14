Мясо в Украине дорожает: в чем причина и когда ждать нового скачка цен

Сегодня стоимость всех основных разновидностей мяса в Украине, по сравнению с ценами прошлого года, выросла. При этом эксперты не исключают вероятности дальнейшего их подорожания.

Почему мясо в Украине дорожает и когда может произойти новый скачок цен, - рассказали аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка и экономист Олег Пендзин в материале РБК-Украина "Хлеб, мясо и яйца снова дорожают? Что будет с ценами на продукты осенью".

Сколько сегодня стоит мясо в Украине

Стоимость мяса в Украине зависит, конечно, от его вида. При этом все его разновидности подорожали с прошлого года (если говорить о средней стоимости):

говядину сегодня продают по 361,45 гривны за килограмм (в прошлом году она стоила 297,03 гривны);

свинину сегодня продают по 215, 28 гривен за килограмм (в прошлом году - 182,74 гривны);

филе курятины сегодня продают по 239,55 гривны за килограмм (в прошлом году - 167,36 гривны).

"Мясо выросло в цене. И на это есть свои причины", - признал Гопка.

Он добавил, что три основных вида животного белка, которые потребляют украинцы в течение года, это именно говядина, свинина и курятина.

"Эти виды мяса не могут быть в одной цене. Конъюнктура рынка так построена, что цены на более дешевые категории - подталкивают цены на премиальное мясо", - поделился эксперт.

Что повлияло на подорожание различных видов мяса

Гопка напомнил, что в течение первой половины 2023 года Украина начала восстанавливать поголовье свиней.

Однако в конце 2024 года оно снова начало уменьшаться - из-за активных боевых действий на Востоке, где были крупные предприятия, которые составляли хорошее предложение в данном регионе.

"Из-за обстрелов и смещения линии фронта эти предприятия закрылись. И количество поголовья за год сократилось на 10%. Это дало толчок закупочным ценам на свинину в этот период вырасти на рынке путем уменьшения предложений в целом", - сообщил специалист.

По его словам, это также "подтолкнуло цены на конечный сырьевой продукт".

"Поскольку резко выросла стоимость свинины, то говядина тоже начала постепенно дорожать. Потому что она не может быть на одном уровне со свининой. Хотя "драйверов" увеличения ее стоимости не было", - рассказал аналитик.

Он добавил, что в первой половине 2025 года - параллельно с ростом цены на свинину - постепенно увеличивалась и стоимость курятины.

Хотя сейчас она "более-менее стабилизировалась".

Когда мясо может снова подорожать и почему

Согласно данным Гопки, наша страна пытается сейчас компенсировать нехватку свинины импортом.

Он уточнил, что до 2022 года Украина преимущественно обеспечивала рынок своей продукцией (завозила из-за рубежа только 50-100 тонн свинины в год). Однако сейчас этот показатель вырос до 200-250 тонн в год.

При этом уже в ближайшее время - перед зимними праздниками - среди покупателей традиционно будет расти спрос на свинину. Следовательно, тогда может "подскочить" и цена.

Между тем стоимость курятины, по словам эксперта, "в дальнейшем будет зависеть от состава кормов".

"А те - от урожайности зерновых и масличных культур, которые сейчас еще собирают. Из-за этого стоимость курятины может вырасти во второй половине осени", - объяснил аналитик.

Он добавил, что цена курятины будет зависеть также:

от стоимости электроэнергии;

от мощностей, которые будут использоваться на производстве.

Речь идет о том, что в случае больших перебоев со светом, придется использовать альтернативные источники энергии. А это - дополнительные расходы.

"Бройлеры выращивают за 42 дня. Если за это время по разным причинам они еще не готовы к забою, то уже каждый следующий день - это убыток для предприятия", - отметил эксперт.

Он подчеркнул также, что птицефабрики пытаются реализовать продукцию сразу.

"А если нет света, то дизельные генераторы для холодильников обходятся дороже. Некоторые предприятия используют солнечные панели. Но осенью-зимой они являются неэффективными. Поэтому на формирование цены сильно будет влиять ситуация с электроэнергией", - поделился Гопка.

Экономист Олег Пендзин также высказал мнение, что цена на курятину в Украине может вырасти осенью, поскольку зависит от цен на корм (в основе которого - кукуруза, урожай которой еще не собрали).

В то же время он отметил, что рост цен на мясо всех видов может сдерживать покупательная способность населения.

Это, в свою очередь, будет зависеть "от того, какие доходы ожидаются у украинцев в ближайшее время".

"Большого роста цен на мясо я не ожидаю. Если посмотреть на цены за год, то мясо подорожало меньше, чем общая продовольственная корзина украинца. Просто если мясо станет очень дорогое, его не будут покупать", - подытожил Пендзин.